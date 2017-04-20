台原亞洲偶戲博物館 魅力四射南非國家美術館

（張鎧乙攝）

有全球最完整亞洲偶戲收藏中心之稱的台原亞洲偶戲博物館，將於下月13日在南非國家美術館展出150多件經典偶戲文物，這是該館首次前往非洲辦展，文化部文化交流司副司長紀東陽、台原偶戲館長羅斌與外交部專委黃裕峰20日舉行記者會，宣布這個好消息。

(中時)