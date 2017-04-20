響應環保 柯p一口氣吃光光餐點

為響應台北市推動「禁用一次性及美耐餐具」政策，SOGO百貨率全國百貨業之先，主動推動汰換全國8家分店內餐廳及美食街的美耐皿餐具，更換為陶、瓷、玻璃及不銹鋼等材料製成之環保材質餐具，讓民眾可以「食得安心」，提供顧客環保又健康的用餐環境，並善盡企業社會責任。台北市長柯文哲（中）視察環保餐具並美食體驗，他一口氣把餐點吃光光，響應零廚餘。（鄧博仁攝）

為響應台北市推動「禁用一次性及美耐餐具」政策，SOGO百貨率全國百貨業之先，主動推動汰換全國8家分店內餐廳及美食街的美耐皿餐具，更換為陶、瓷、玻璃及不銹鋼等材料製成之環保材質餐具，讓民眾可以「食得安心」，提供顧客環保又健康的用餐環境，並善盡企業社會責任。台北市長柯文哲（中）視察環保餐具並美食體驗，他一口氣把餐點吃光光，響應零廚餘。（鄧博仁攝）

為響應台北市推動「禁用一次性及美耐餐具」政策，SOGO百貨率全國百貨業之先，主動推動汰換全國8家分店內餐廳及美食街的美耐皿餐具，更換為陶、瓷、玻璃及不銹鋼等材料製成之環保材質餐具，讓民眾可以「食得安心」，提供顧客環保又健康的用餐環境，並善盡企業社會責任。

(中時)