雙峰快垮掉…張花冠火辣有圖為證

張花冠沙龍照。（擷自中天新聞畫面）

張花冠年輕時曾拍系列沙龍照。（擷自中天新聞畫面）

張花冠昔日火辣沙龍照曝光

昨日反年改團體包圍立院激烈抗爭，嘉義縣長張花冠一番「雙峰幾乎垮掉」發言，瞬間搶走不少版面。不過張縣長並非老王，美貌不是「自賣自誇」，之前曾在媒體曝光過的沙龍照，確實令人相當驚艷。

張花冠昨天前往立法院參加前瞻計畫公聽會，在優勢警力保護下才進入立院。張花冠表示，進來都要一個半小時，「我的雙峰幾乎都要垮掉了」，嘉義縣政府隨後又公布張花冠年輕時美照，力挺縣長所言不虛。

雖然有網友對張花冠這番言論不以為然，甚至有人嘲諷說，「張山峰應屬於乾裂岩層剝落型，也只有老撞士喜歡」。

不過張花冠並非「老王賣瓜」，2009年她還在擔任立委時，就曾曝光過一系列沙龍照，不論是包緊緊或細肩帶，確實可看出雙峰「有料」，修長美腿也令人驚艷。

張花冠今天繼續出席前瞻計畫公聽會，又被問到這個話題，她笑說「我不能講自己漂亮，但很多人講漂亮的話，可能是事實吧！」。

(中時電子報)