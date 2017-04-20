Line詐騙老梗「猜我是誰」 22人受騙47萬

警方循線逮補4人車手到案。（柯宗緯翻攝）

Line詐騙時有所聞，高雄市鍾姓男子等4人是詐騙集團車手，盜取民眾Line帳號假裝是「老同學」哈拉，及用電話「猜猜我是誰」，或是謊稱民眾網購付款方式有問題，等民眾上當後，鍾嫌等人提領人頭帳戶積蓄，光是1個月就有22名被害者，被騙47萬元，三民二分局警方4月18日循線追查，逮補4人，全案依詐欺罪送辦，並將全力追查上游。

(中時)