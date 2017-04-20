反年改團體520上街 衝擊國中會考北一女、成功考場
今年國中教育會考5月20日、21日兩天舉行，但反年金改革團體已揚言520要再動員上街頭抗議，這將衝擊在北一女、成功及建中應考的2800位考生。教育部最近將召開緊急應變會議，決定是否要臨時調整考場。
今年國中會考有24萬3564人報名，各縣市甚至大陸都有考場，試務單位已在4月14日寄出考生准考證，考生5月20日、21日兩天在那個試場考試，均已定案。
今年國中會考，總統府附近的北一女、建中考場分別有949人、1136人應考，立法院附近的成功高中則有715人，也就是，一旦反年改團體上街頭抗議，約有2800位考生的考試權益受影響。
今年520，總統府不在凱道辦理慶祝活動，之前也沒有任何要在當天抗議的情資，因此試務單位將北一女、成功及建中列為考場。不過現在情勢有變，反年改團體揚言520要再上街頭，這讓教育部及會考試務單位繃緊時間。
教育部國教署長邱乾國表示，因為情勢有了新變化，因此教育部會盡快邀請北市教育局、警方及相關單位來召開緊急會議，決定是否要調整考場，並盡早對外公布，以讓考生、家長及試場學校有足夠時間因應。
在每次陳情抗議中，北一女最常受到影響。以18日、19日的反年改團體抗議活動為例，他們在立法院周遭行動，但警方仍然在總統府附近的北一女大門口架設拒馬、蛇籠，嚴重影響學生出入，一度還引來家長抗議。
北一女校長楊世瑞表示，最近半年來，警方因應陳情抗議活動的管制常「臨時出現」，有時候同仁早上來上班還沒遇到什麼事，但中午出去時，學校附近可能就架起拒馬；前兩天因應反年改團體抗議，警方甚至直接將拒馬及蛇籠貼近校門，還可看到閃亮的刀片，造成師生心理壓力。
520當天，北一女適合作為國中會考考場嗎？楊世瑞說，如果要臨時調整考場，「那是很大的事」，對考生及家長的衝擊都不能輕忽，因此，若教育部及試務單位決定臨時更換北一女考場，一定要盡快決定、並公告周知，大家才有時間因應。
由於國中會考的考場遍布全國各地，教育部也已請各縣市警察單位，在520及521兩天，盡量不要核准考場周邊的集會遊行或活動；民眾或團體如果一定要在這兩天上街表達訴求，經過試場時也請自制、降低音量，不要影響考生作答。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範