帕莎蒂娜結合高雄型農 推「自然生活節」套餐
4月22日是世界地球日，高雄綠色友善餐廳「帕莎蒂娜義大利屋餐廳」與農業局型農大聯盟合作，採用在地農民種植的食材入菜，設計「自然生活套餐」，鼓勵吃在地減少食物里程，活動期間消費，還可85折加購酒釀芒果麵包等產品。
帕莎蒂娜董事長許正吉表示，不管科技多發達，台灣最終仍要回歸土地，帕莎蒂娜2007年起尋找在地食材，2011年邀米其林三星主廚來台，用在地食材做法國菜，讓人驚覺原來台灣農夫種出的東西，和法國食材相比毫不遜色。
帕莎蒂娜2015年起加入高雄綠色友善餐廳行列，今年4月20日至5月11日舉辦「自然生活節」，更擴大與型農合作，運用「烏山生態農園」連于萱的有機南瓜、「彩色的田」嚴思華的樹豆、「希望樂活」臧柏年的帶皮玉米筍入菜做套餐。
活動期間消費自然生活節套餐，可85折加購酒釀芒果麵包、有機胡蘿蔔土司，另外在帕莎蒂娜官方臉書粉絲專頁上留言「我愛帕莎蒂娜自然生活節」，還可參加抽獎，有機會獲得酒釀桂圓麵包、高通通運動毛巾或型農大聯盟一卡通。
高市農業局主祕王正一說，從產地到餐桌並非一蹴可及，得仰賴各界緊密合作推廣，高雄鼓勵型農返鄉已5年，累積培訓500多位年輕型農，同時推廣綠色友善餐廳，樂見餐廳業者與型農之間架起合作橋樑，共同為推廣綠色消費而努力。
(中時)
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