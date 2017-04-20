綠營拒馬語錄 網友整理打臉蔡政府

立法院19日將審查「公務人員退休撫卹草案」，監督年金改革行動聯盟發出18日夜宿圍城動員令，包圍立法院抗議，防止民眾翻牆進入立法院，警方搬來大批拒馬、蛇籠，層層包圍。(資料照,陳怡誠攝)

立院近日審查年金改革法案，為防抗議民眾闖入，在立院周遭架設重重刀片蛇籠與拒馬，引來輿論批評。有網友整理綠營昔日對於拒馬語錄，並在網路上流傳。

立院周遭架起重重的鐵刺拒馬加上刀片蛇籠，將年金改革陳抗者阻隔在外，國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲日前曾表示其他過去高喊民主人權、公開透明的鬥士們，如今眼見此狀卻視而不見或裝傻閃避，一個「批」都不敢放，簡直匪夷所思。

今天有名網友在亞洲警察學會秘書長葉毓蘭在臉書PO文底下留言，一一列出綠營「拒馬」語錄回顧。

●民進黨顧立雄：「拒馬、蛇籠其實根本沒有法源依據設置」，「集會遊行的民眾是你們的敵人嗎？」

●民進黨鄭文燦：「透過警方架起刀片式蛇籠……這更加證明馬政府的戒嚴心態。」

●民進黨賴清德：「（刀片蛇籠）現又拿出來阻止民眾嗆馬，用如此具有殺傷力的工具面對學生、人民，顯見馬政府對內高壓、對中臣服的心態，永不會改變。」

●民進黨蔡煌瑯：「這是赤裸裸的暴政」，「接二連三地拿出有高度殺傷性的刀片蛇籠朝向民眾，完全無視憲法保障人民有集會遊行的基本權利。」

●民進黨顏聖冠：「集會遊行是人民的權利，馬政府過度預防，先入為主的把人民當暴民看，這是什麼民主國家？現在觀光客到台北看到的（拒馬、蛇籠）景象，還以為到了中國這種共產國家。」

●民進黨劉耀仁：「馬政府根本是作賊心虛，用大批拒馬把民意隔離、遠離民眾，乾脆蓋個護城河、在河中養鱷魚好了！」

●學運領袖林飛帆：「一層層拒馬、盾牌警力仍然把總統府、官邸、立院、政院圍的水洩不通，感覺實在羞恥至極 ，這個國家早已不是民主國家了。」

●台聯賴振昌：「只有做賊虛心的人，才會用拒馬把行政院包起來。」

●台聯林志嘉：「刀片拒馬的出現，只是造成警方與遊行民眾的對立，所以不應該使用。」

●獨派陳芳明：「馬英九偏愛拒馬與鐵絲網，而且已經到了濫用的程度」，「總統是公僕，他竟騎在人民頭上」

●台灣聯合國協進會羅榮光：「『拒馬』正顯示人民『拒』絕『馬』英九，表達台灣人民對馬英九施政不公不義並且國格逐步淪喪的抗議與怒吼。」

●前沃草柳林瑋：「拒馬範圍已快重現台北古城牆了。馬這個人真的是不聽民意的獨夫啊！啊說錯了，是統夫。」

(中時電子報)