隔音做太好 詐騙集團連警方破門都不知

刑事局電信偵查大隊偵二隊，破獲詐騙電信機房，查獲各式詐騙電信設備。（黃國峰攝）

查獲詐騙成員持有車輛，包含一台保時捷跑車、賓士、國產等轎車6輛。（黃國峰攝）

刑事局電信偵查大隊偵二隊，指出該「咬錢虎」詐騙機房，以床墊、枕頭等堵著大門隔音，沒想到效果太好，沒聽到警方開門而被逮。（翻攝）

刑事局電信偵查大隊偵二隊，破獲詐騙集團，半年內共逮捕34名嫌犯。（翻攝）

查獲各式銀聯卡。（翻攝）

查獲各式詐騙電信設備。（翻攝）

詐騙機房加強隔音設備，防止講電話太大聲被鄰居檢舉，那知隔音效果太好，反被刑事警察局電信偵查大隊第二隊，找來鎖匠慢慢開鎖進入屋內，神不知鬼不覺的將屋內若干嫌犯一舉成群，全部抓獲，一個都跑不了。

刑事局電信偵查大隊偵二隊指出，「咬錢虎」電訊機房，隱身於中市黎明路某豪宅大樓12樓，為避免講詐騙電話被鄰居發現，特意用床墊、抱枕等塞住大門，也因為隔音效果太好，警方

攻堅時找來鎖匠慢慢開門，裡面的成員還在講詐騙電話，渾然不覺有人在開門，直至警方進入才嚇一大跳，可是為時已晚，全部被制伏。

(中時)