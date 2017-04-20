比鐵達尼冰山還高 遊客奔加趨之若鶩

一座高達46米的超大冰山最近出現在加拿大紐芬蘭濱海小鎮菲里蘭附近，使當地成為復活節長假最熱門的景點，不過也阻礙了航道。（圖/美聯社）

加拿大紐芬蘭濱海小鎮菲里蘭附近出現的巨大冰山，成為遊客爭相合照的目標，許多人紛紛將照片在社群媒體上公開。（圖/美聯社）

鐵達尼號因撞及冰山而沈沒，釀成令人不堪回首的世紀慘劇。不過，最近一座比鐵達尼冰山還高的冰山，出現在加拿大紐芬蘭（Newfoundland）濱海小鎮菲里蘭（Ferryland）附近，卻使當地成為這次復活節長假最夯的景點。

據CNN與加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，由於這座冰山擱淺在附近的淺海域，當地湧現遊客潮，人人爭相與這座高達約46米的冰山合照。

「這是我在這附近所見過最大的冰山，」菲里蘭鎮長卡瓦那（Adrian Kavanagh）說，「這是座超大的冰山，而且這麼近，大家都能拍出好照片。」由於這座冰山移動得十分緩慢，並已開始破裂，似乎還會在當地停留好一陣子。

由於每年北極都有許多大大小小的冰山流過附近海域，因此當地有「冰山巷」（Iceberg Alley）之稱。不過，今年這些冰山出現的時間比往年早。加拿大海岸防衛隊冰雪事務處理人艾珂頓龐德（Rebecca Acton-Bond）說，通常要到5月底或6月，才會看到這麼多冰山漂過。

國際冰情巡邏隊（International Ice Patrol，IIP）說，到本周為止，已有648座冰山出現在附近海域，而往年同期平均為212座。專家認為，這或許是全球暖化所致。

無論如何，對遊客來說，把握眼前的奇景與美景最重要，鮑爾（Kaelam Power）為眼前壯觀的景象感到震撼。

而專業攝影師瑪汀（Jody Martin）則隨著人潮，爭睹了這座龐大的冰山。她說，人人都面帶微笑，觀賞這座壯麗的冰山，而她打算最近要再造訪當地，好拍些夜景。

(中時電子報)