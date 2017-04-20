藝文活動變血汗標案 鄭麗君：儘速與工程會會商

針對藝術活動標案價格過低的問題，文化部長鄭麗君表示會與工程會會商。圖為鄭麗君日前出席「100%言論自由」開幕記者會。（資料照／蔣淮薇攝）

日前傳出屏東縣政府表演藝術活動標案價格過低，計算下來演員時薪僅68元，變成血汗標案。文化部長鄭麗君今（20）日在教育及文化委員會接受質詢時表示，藝文採購和一般商品採購不同，會儘速和行政院公共工程委員會研擬，宣導協助落實藝文採購的特殊性。立法委員吳思瑤也建議，希望未來能有藝文採購的專章，甚至能訂定相關專法。

屏東縣政府稅務局2017年「統一發票推行辦理國中小學巡迴話劇表演」標案價格過低，計算下來一場表演僅2500元，演員時薪僅68元，稅務局長程俊甚至在回應時說出「每場演出內容相同，演出時間為20至30分鐘，時薪應該算1000元」的驚人之語。對此鄭麗君也表示，「我覺得不能這樣看，因為背後有許多工作，是一個專業的演出。」

雖然現有的採購法中可以援用優先使用限制行招標的規定，但立法委員張廖萬堅表示，「條件讓表演藝術團體看了都不曉得怎麼標下去。」以屏東的案例來看，因為標案價格過低，表演藝術團體無法參與，連續兩年得標的「希望家庭協進會」就是公益團體，而非劇團。

立法委員吳思瑤建議，應該從制度面看所有的藝文採購的問題，不該把廠商和創作者都當壞人來防，「過去的採購法規範的多是工程、勞務和財物相關的規範，藝文採購起碼需要有專章，甚至要有專法規範。」鄭麗君表示會再跟工程會會商。

張廖萬堅表示，他認為是環境結構的問題，「2013年的數據顯示，小劇場的工作者有九成都是35歲以下，七成收入不到三萬。」去年的「青年藝文勞動與薪資現況調查」也顯示，有七成五的藝文工作者年薪低於40萬，有半數以上都是非典型工作者，「希望從制度面，包括政府的採購案，讓表演藝術工作者不要『年過30就轉行』。」

此外，立法委員陳學聖也提出外籍移工來台能否參與表演的問題，「之前貍貍貍劇團有外籍移工參與演出，卻被文化部和勞動部善意警告，說即使是非營利組織舉辦的演出也不能參與，違反將取消居留權或工作證，除了罰款還要驅逐出境。」鄭麗君表示，這件事涉及勞動部的規範，但文化部內部已有在討論。

(中時)