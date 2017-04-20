步步驚心！機密文件揭普丁智庫干預美大選
根據3位現任和4位前任美國官員對《路透社》(Reuters)證實聲稱，俄國政府早在2016 年美國大選前就已經有計畫地意圖干涉選舉結果，除了很早就大費周章的策畫這些機密文件，還在美大選前半年左右，一舉將這項干預計畫再行擴大，似乎擔心事前規劃不夠縝密精細，或是對手希拉蕊陣營的贏面強大，因此不斷補充計畫內容，甚至眼見苗頭不對，還適時調整策略，再將情勢擴大，真的可謂「有備而來」。
7位美國官員提到俄國智庫的2份機密文件裡，俄國戰略研究機構(Russian Institute for Strategic Studies)列出干預2016年11月8日美國大選的計畫框架和補充理由，這個機構是由普丁政府退休的俄國外交情報官員所負責。
第1項機密文件的日期是去年6月，內容建議克里姆林宮在社交媒體以及全球新聞媒體上，發動一連串的宣傳攻勢，鼓吹美國選民把票投給跟俄國交好的總統候選人，不要投給前總統歐巴馬陣營的候選人。
第2項機密文件的日期則是在去年10月，文件內容開始警告俄國政府當局，民主黨候選人希拉蕊(Hillary Clinton)很可能贏得選舉，而且還補充理由說，俄國最好不要再發動擁護川普的宣傳攻勢，取而代之的，應該要發送惡意簡訊到美國選民手中，藉由詐欺破壞選舉的合法性，接著再用力打擊希拉蕊的名聲，增添她選舉之路的障礙。
從這2份文件看來，俄國情報組織真的很用心規劃干預計畫，除了擬定既有方向以外，時過幾個月，眼見對手聲勢暢旺，還會再適時調整策略，加以應對，不可不謂「步步為營」，每一步都是精心之作，也都令人驚心。
(中時電子報)
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