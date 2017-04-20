白宮：中國在北韓問題上 與美立場持續趨於一致
白宮發言人史派瑟表示，在北韓問題上，中國在態度積極，繼續做出與美方立場一致的表現，時間將會證明一切。
史派瑟並表示，美國航母卡爾文森號戰鬥群仍將駛向朝鮮半島，展示美國實力和美國盟友的安保承諾。
史派瑟是在19日的白宮例行記者會上，針對北韓問題表達前述看法的。
他表示，川普總統和中國國家主席習近平本月初晤面後，中國在北韓問題上態度更為積極，「從外交整體意義而言，中國繼續做出與美方在這個問題上立場一致的表現。」
史派瑟指出，時間會證明一切，但在遏制北韓問題上，「已看到團結的努力」。他表示，中國將繼續與美國協力共同在控制北韓上做出努力。
史派瑟說，中國對北韓仍具經濟和政治影響，因此看到中國朝這個方向發展，十分重要。
川普本周二接受福克斯電視專訪時說，習近平在北韓問題上已做的不錯了，許多運往北韓的煤炭和燃料被撤回，這是過去未見的事，「從未見過中國對美國有如此正面的反應」。
針對北韓官員最近頻頻放話，聲稱將進行更多導彈試射和核試驗。史派瑟表示，對北韓的宣傳，不必每次都回應。
至於美國航母卡爾文森號行蹤，史派瑟表示，卡爾文森號仍將駛向朝鮮半島，美國要傳遞的訊息未變。上周六美國海軍公布照片顯示，卡爾文森號還在印尼海域。
(中時)
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