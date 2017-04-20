痛恨川普！美老翁被騙總統遭「彈劾」才瞑目
去年美國總統川普(Donald Trump)帶著極具爭議的政策順利入主白宮，而奧勒岡州的一名老翁就因此恨極了川普，直到人生的最後階段都不願放下對川普的心結，而他的親友也深知他的想法，所以就用了善意的謊言來讓他釋懷，他們騙已經臥病許久的老翁川普已經遭到彈劾，才讓老翁嚥下最後一口，安然離世。
據《時代》(Time)報導，美國奧勒岡州一名75歲的老翁艾略特(Michael Elliott)在月初好友及鄰居的陪伴下病逝，而他的前妻特瑞莎(Teresa Elliott )在訃聞中表示，自己告訴他的最後一句話就是「川普被彈劾了」而他在聽到這句話後，才呼息逐漸趨緩安然離世，而特瑞莎也說：「我知道那個時候是他最後的時光，我也知道他聽到這句話會感到舒適，所以我這麼做了，之後他便嚥下了最後一口氣」。
特瑞莎表示自己是艾略特的前妻，也是他最好的朋友及僅存的家人，艾略特他的健康狀況近年持續惡化，已經臥病在床多年，而他最後因為心臟衰竭而離世，他生前是一個對新聞成癮的人，時常表達自己對川普的不滿，一直到他因病沒有辦法說話為止。而特瑞莎也說：「如果我可以用這個新聞讓他感到快樂，我為何不做呢?」，更說「而且到了最後這不一定會成為一個謊言」。
(中時電子報)
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