打造高品質運輸系統 中市規劃全新、雙軌、高架輕軌

台中輕軌從台中港、台中國際機場、水湳經貿園區進入市區，再由干城轉運中心延伸至大里霧峰地區，全長45.22公里！（陳世宗攝）

台中市政府為提供市民高品質的運輸系統，交通局規劃全新、雙軌、高架的輕軌系統，每公里造價為16.77億元。交通局表示，輕軌隨工程形式不同造價差異甚鉅，雙股軌道一定高於單股，高架費用高於平面；其他縣市多為既有台鐵平面軌道升級，或採單軌營運，因此造價較低。

交通局表示，目前台中的雙港輕軌是採用雙股軌道，是一條新建的路線，規劃從台中港、台中國際機場、水湳經貿園區進入市區後，後續再由干城轉運中心延伸至大里霧峰地區，全長45.22公里，總經費預估754億元，平均每公里造價為16.77億元。

針對外界關心台中輕軌每公里造價，交通局長王義川說，台中輕軌必須克服大肚山地形，工程需考量路線周遭地質、地形、當地環境及施工工法，高架地下與平面同時存在；而其他縣市有的是既有台鐵平面軌道升級，或採單軌營運，因此費用相對比較低。

王義川指出，高雄全部採用平面，台南是單軌電車，基隆無軌道建置與土地費用，新竹目前包括路線、高架或地下，以及車站位置均尚未評估，實在不能以此相比造價問題。為提供市民高品質運輸系統，因此規劃全新、雙軌、高架的輕軌系統，希望大家共同支持軌道建設，一同為美好台中努力。

(中時)