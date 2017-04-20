菸害防制破功 「吸菸室」等於「毒氣室」
台灣政府檢驗合格的43間「室內吸菸室」被國內公益團測試為「毒氣室」！最嚴重的程度是PM2.5測出888微克，達到環保署公布空污「紫爆」71微克的12.5倍，惟有室內公共場所全面禁菸才是保障國人健康的基本做法。
董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，目前全國合格設置的吸菸室共有43間，號稱國際最高規範，要求須獨立空調、獨立隔間、負壓設置、平行移動的自動門、每小時需提供吸菸室體積10倍以上的新鮮空氣等等。
可是經過兒福聯盟、董氏基金會今年3月的聯手實測，發現有一個設在嬰幼兒用品、玩具、遊戲區樓層的「購物中心」的吸菸室，其PM2.5可高達888微克，是環保署公布空污紫爆71微克的12.5倍；另一間「五星級飯店」的吸菸室，其PM2.5超出空污紫爆4倍！
所謂的「吸菸室」根本就是「毒氣室」！而國際菸商正在全力阻撓政府取消「室內吸菸室」的規定。目前全球有20個國家實行「室內公共及工作場所全面禁菸」；另外，全球47個國家、地區做到包含酒吧在內全面在室內公共場所禁菸。
★中時電子報關心您：吸菸有害健康！
(中時)
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