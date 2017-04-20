不念舞蹈班 廖可芸仍跳進國際舞蹈名校

虎尾高中廖可芸（右）不念舞蹈班仍跳進國際舞蹈名校，校長薛東埠為她高興。（許素惠攝）

虎尾高中沒有舞蹈班，學生廖可芸卻舞進國際知名藝術大學。廖生舞蹈啟蒙很早，四歲便因欣賞縣內知名的飛雲舞團演出而愛上跳舞，為了精益求精，小一到小四假日不辭舟車勞頓地往返台中雲林拜師雲門門下，由於表現優異，獲獎學金前往台北雲門習舞。

國三畢業在南區4校聯招，同時考上左營、家齊、嘉義女中及文華等高中，但她秉著愛跳舞不一定要念舞蹈班的理念，選擇念虎高，本月申請上英國里茲北方現代舞學校，並通過德國福克旺藝術大學初審，7月將親赴德國考第二階段。

(中時)