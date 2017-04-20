再駁外界質疑 行政院重申未施壓監控綠委
針對藍營今天續就民進黨立委林岱樺案質疑行政院秘書長陳美伶是否施壓監控綠委，行政院發言人徐國勇今天重申，相關內容皆為不實訊息，都是臆測、揣測，絕無所謂介入派系，也沒有所謂情蒐監控等等，更沒有所謂這是憲政的問題。
徐國勇表示，林岱樺認真負責熱心選民服務，她召開了一些協調會，也希望相關部會甚至行政院能夠處理，給選民完美的交代。對於林岱樺的這些服務案件，因為行政院被要求必須答覆，所以行政院秘書長陳美伶本於職責，對於林岱樺協調會的情況特別去了解，也只有林岱樺一個人，沒有針對其他任何人，所以這是一個個案，就只有這一個個案。有關報導說對立委做情蒐監控等，完全與事實不符。
他說，至於行政院公共關係處兩名職員的調動，是處長本於處長依職權直接就可以決定和處理，不必上報行政院，也不必經過陳美伶。
此外，徐國勇也澄清，不必無限上綱說陳美伶介入民進黨的派系。陳美伶是文官出身，從學校畢業考上高考，就進到行政體系當文官，學法律的她也沒有在外面從事律師等工作，都一直在行政機關擔任文官，是事務官出身的。對於藍營質疑，她是不是民進黨黨員？陳美伶已經在昨天特別向外界表明她從來沒有參加民進黨，「至於有沒有參加國民黨我不曉得」，但是她沒有參加過民進黨，不是民進黨黨員。
關於昨（19）日國民黨指稱「政院秘書長施壓監控綠委」及相關報導，行政院昨日已發布新聞稿對外說明，澄清相關內容皆為不實訊息，憑空想像且與事實不符：
一、林岱樺委員認真負責，熱心選民服務並召開協調會。行政院本即應研考立委的協調會辦理情形及結果，此並非調查，相關報導與事實不符。
二、行政院秘書長陳美伶並非民進黨黨員，因此不會介入民進黨黨內初選事宜。相關報導係屬臆測，與事實不符！
三、行政院公共關係處的職員調動，係由該處處長決定即可，不必陳報秘書長，本件人事調整也未上陳秘書長。相關報導指稱秘書長介入云云，更非事實！
(中時)
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