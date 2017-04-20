新移民女兒 繁星上台科大
技職繁星放榜，公東高工資料處理科學生洪玉欣金榜題名，錄取台灣科技大學不分系菁英班。洪玉欣母親是越南籍，小學時最怕的就是注音課，但她看到許多新移民之子對於自己的身分無法認同，甚至自暴自棄，更敦促自己課業要努力向上，求學過程中沒上過補習班，卻在校排名維持第一，最後也如願上了第一志願。
洪玉欣的父母都已經超過60歲，當初媽媽要生他也是吃足苦頭，多次以試管嬰兒技術才懷孕生下她，也是家裡的獨生女。洪玉欣說，從小說話就有腔調，常常會被笑，國小上注音課雖然吃力，但她時時敦促自己，唯有認真讀書，才能走出經濟不佳的生活。
「媽媽好像不太知道台科大是什麼學校，但她很開心！」洪玉欣說，告知爸媽錄取台科大，他們笑的很開心。爸媽分別只有國小及國中學歷，家裡主要靠爸爸送貨維持家計，但他們年紀都已經很大，所以上大學後，學費將貸款支應，將來出社會之後慢慢償還，希望不要增加家裡的負擔。
洪玉欣的導師林玉菁表示，玉欣會玩又會念書，在班上不是擔任班長就是副班長，還兼任學校司儀、完成拍攝微電影等任務，會游泳又愛撞球，課業也都持續維持第一名。
洪玉欣說，雖然都沒有補習，但上課只要專心，不懂的問老師，就能維持好成績。她強調未來想走綠能產業，會努力朝相關領域邁進。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。