新移民女兒，繁星上台科大

洪玉欣（左）錄取台科大，導師林玉菁也與有榮焉。（黃力勉攝）

技職繁星放榜，公東高工資料處理科學生洪玉欣金榜題名，錄取台灣科技大學不分系菁英班。洪玉欣母親是越南籍，小學時最怕的就是注音課，但她看到許多新移民之子對於自己的身分無法認同，甚至自暴自棄，更敦促自己課業要努力向上，求學過程中沒上過補習班，卻在校排名維持第一，最後也如願上了第一志願。

洪玉欣的父母都已經超過60歲，當初媽媽要生他也是吃足苦頭，多次以試管嬰兒技術才懷孕生下她，也是家裡的獨生女。洪玉欣說，從小說話就有腔調，常常會被笑，國小上注音課雖然吃力，但她時時敦促自己，唯有認真讀書，才能走出經濟不佳的生活。

「媽媽好像不太知道台科大是什麼學校，但她很開心！」洪玉欣說，告知爸媽錄取台科大，他們笑的很開心。爸媽分別只有國小及國中學歷，家裡主要靠爸爸送貨維持家計，但他們年紀都已經很大，所以上大學後，學費將貸款支應，將來出社會之後慢慢償還，希望不要增加家裡的負擔。

洪玉欣的導師林玉菁表示，玉欣會玩又會念書，在班上不是擔任班長就是副班長，還兼任學校司儀、完成拍攝微電影等任務，會游泳又愛撞球，課業也都持續維持第一名。

洪玉欣說，雖然都沒有補習，但上課只要專心，不懂的問老師，就能維持好成績。她強調未來想走綠能產業，會努力朝相關領域邁進。

(中時)