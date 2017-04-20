一例一休衝擊 公車假日試辦停駛

一例一休影響，237路公車預計5月13日起試辦3個月假日停駛。（張立勳攝）

欣欣客運最近公告，有鑑於7月1日起，對未落實「一例一休」業者開罰，為落實規定，237路公車自5月13日起試辦3個月在假日停駛；對此，北市交通局長張哲揚表示，市府仍會以民眾權利優先，業者按程序申請，由於有替代路線才核准，他強調，業者申請停駛的情況，沒有因為「一例一休」增多。

據北市公運處統計，今年以來包括236路公車，已有4條路線申請減班或停駛，公運處長常華珍表示，路線都是經評估影響不大，才同意試辦。

237路公車路線從捷運動物園站至捷運東門站，5月13日起試辦3個月假日停駛。

(中時)