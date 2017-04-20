中壢洗車場老闆揪員工、常客吸毒 警方逮正著

桃園市中壢區中北路二段1家洗車場，老闆竟和員工、常客一起吸毒，遭警方逮捕。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢警分局中壢派出所員警19日下午巡邏經過中北路二段1家洗車場時，聞到刺鼻味道，因不像泡沫洗潔劑，反而像是K他命的臭味。警方進入洗車場內查看，赫然在垃圾桶發現K他命殘渣袋，並查獲劉姓負責人等4人疑似吸食毒品。

警方表示，進入洗車場盤查時，劉姓負責人等4人顧左右而言他，警方目視察看後在垃圾桶看到7包K他命殘渣袋，隨後又在辦公室內發現其他K他命粉末等。對其中3人驗尿後皆呈現陽性反應，僅1名林姓男子為陰性反應，但因為所在處所查獲毒品，訊後仍將4人移送裁罰。

劉男供稱，1人是員工，其他2人是洗車常客，因為認為警方不會到洗車場取締毒品，大家才會聚集在洗車場內吸毒，沒想到仍被警方查獲。

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(中時)