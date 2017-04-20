新郎是「他」 韓瑜超火辣訂婚照曝光！
「本土劇一姐」韓瑜近期終於回歸八點檔戰場，準備投入新戲《一家人》拍攝，果然剛開始就來猛的，日期她貼出婚紗照作預告，放話「我要結贏謝承均」，打敗史上最常在戲裡結婚的男子，而有別於她穿上白紗溫婉氣質的模樣，昨天她又在臉書下猛藥，這次的照片讓人大噴鼻血！
韓瑜昨天在臉書貼出大紅禮服背殺照，俏皮說道：「謝謝大家來參加我們的文定」，只見她穿著紅色改良式旗袍禮服，裙襬蕾絲拖尾氣場滿分，超貼身剪裁凸顯韓瑜的魔鬼S曲線，更要命的是，她還加碼背後中段簍空，及腰波浪長髮襯托小蠻腰及神級美背，瞬間吸引眾人關注，讓粉絲直呼「完全看不到新郎，妳光芒太強！」。
韓瑜力拼謝承均，而她的「戰友」是誰？下一張照片就將答案揭曉，跟韓瑜開心訂婚的對象就是陳志強，她更標籤寫道：「訂婚戲跟結婚戲其實是一樣的意思」，全新組合，相當新鮮，而粉絲看到照片之後除了讚美之外，也開啟了推理模式，表示按照八點檔必有結婚戲也必定有轉折的定律來看，推斷「到最後他一定不是你的老公」、「一開場就結婚，未來會打破結婚紀錄嗎？」，還敲碗許願，直呼想看「小瑜配冠霖」，掀起觀眾高度期待。
(中時電子報)
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