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新郎是「他」 韓瑜超火辣訂婚照曝光！

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韓瑜公開訂婚美照，大紅改良式旗袍背後挖空，秀出女神級蠻腰與美背，跟陳志強搭檔也相當新鮮。(取材自韓瑜臉書)
韓瑜公開訂婚美照，大紅改良式旗袍背後挖空，秀出女神級蠻腰與美背，跟陳志強搭檔也相當新鮮。(取材自韓瑜臉書)

「本土劇一姐」韓瑜近期終於回歸八點檔戰場，準備投入新戲《一家人》拍攝，果然剛開始就來猛的，日期她貼出婚紗照作預告，放話「我要結贏謝承均」，打敗史上最常在戲裡結婚的男子，而有別於她穿上白紗溫婉氣質的模樣，昨天她又在臉書下猛藥，這次的照片讓人大噴鼻血！

韓瑜回歸八點檔，日前就放話要打敗史上最會結婚的男人謝承均，在新戲裡也有結婚橋段。(中時資料照片)
韓瑜回歸八點檔，日前就放話要打敗史上最會結婚的男人謝承均，在新戲裡也有結婚橋段。(中時資料照片)

韓瑜昨天在臉書貼出大紅禮服背殺照，俏皮說道：「謝謝大家來參加我們的文定」，只見她穿著紅色改良式旗袍禮服，裙襬蕾絲拖尾氣場滿分，超貼身剪裁凸顯韓瑜的魔鬼S曲線，更要命的是，她還加碼背後中段簍空，及腰波浪長髮襯托小蠻腰及神級美背，瞬間吸引眾人關注，讓粉絲直呼「完全看不到新郎，妳光芒太強！」。

韓瑜力拼謝承均，而她的「戰友」是誰？下一張照片就將答案揭曉，跟韓瑜開心訂婚的對象就是陳志強，她更標籤寫道：「訂婚戲跟結婚戲其實是一樣的意思」，全新組合，相當新鮮，而粉絲看到照片之後除了讚美之外，也開啟了推理模式，表示按照八點檔必有結婚戲也必定有轉折的定律來看，推斷「到最後他一定不是你的老公」、「一開場就結婚，未來會打破結婚紀錄嗎？」，還敲碗許願，直呼想看「小瑜配冠霖」，掀起觀眾高度期待。

(中時電子報)

關鍵字：韓瑜訂婚
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