台鐵票價調整 賀陳旦：不會貿然大漲

交通部長賀陳旦20日赴立法院備詢。（姚志平攝）

交通部長賀陳旦20日在立法院表示將調整台鐵票價，3個月內提方案討論，但承諾不會貿然大漲，同時會研擬常客及轉乘優惠，普悠瑪號和自強號差別票價也會納入考量。

(中時)