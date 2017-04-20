力推5＋2政策 外國人才延攬大鬆綁

行政院記者會說明攬才大鬆綁為5＋2產業創新攬才。（呂雪彗攝）

為吸引外國高薪專業人才來台工作，行政院院會今天通過「外國專業人才延攬及僱用法」草案，大幅鬆綁外國與港澳專業人才租稅、退休、居停留與工作許可等規定，一般專業人才取得永久居留，可選擇支領月退休金，其配偶與未成年子女若領有居留證明文件，不受健保6個月等待限制可以納保。

另首次來台工作的「特定」專業人才，薪資所得逾200萬元部分，可享半數免計綜所稅優惠，另海外所得也免計入基本所得課稅，為期3年。財政部政次蘇建榮表示，這項優惠對稅收衝擊不大，因人數不多，必須住滿183天的定專人士，200萬以內仍全額課徵，且可吸引消費繳稅，企業營業稅也會增加，初估稅淨收入2億元。

行政院長林全裁示時表示，攬才專法攸關國家競爭優勢的重要關鍵，如何吸引外籍專業人才來台，並提升台灣整體人才素質，是項非常重要的工作；本案大幅鬆綁居留的限制，改善外籍專業人士在台居留、工作及生活的便利性，將有助於延攬、留用國際優秀人才，將來也許進一步思考檢討及放寬來台有關門檻，請國發會及相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

政院擬延攬外國對象為專業人才，分為三類，包括一般專業人才、特定專業人才與高級專業人才；特定專業部分，指科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域的特殊專長者；外國高級專業人才部分，包括科技、商業、管理等特殊專才，或是大學教授、奧運前3名、國家代表隊教練等。

鬆綁外國專業人才工作簽證、居留規定方面，未來外國教師工作許可改由教育部核發，開放補習聘雇短期技藝類外國教師，開放外國藝術工作者可不經雇主申請個人工作許可；另針對外國特定專業人才，可不須雇主申請自由轉換工作的工作許可、居留簽證、外僑居留證、重入國許可四證合一的「就業金卡」，並放寬特定專業人才聘僱及居留期間由3年延長至5年。

在鬆綁外國人才家屬停居留規定部分，草案開放特定專業人才直系尊親探親停留簽證最長為1年；另取得永久居留者，成年子女符合延長居留條件者，可申請個人工作許可。而外國高級專業人才取得永久居留者，其配偶與未成年子女，可一併隨同申請來台，取得者，配偶與子女可合法連續居留5年後申請永久居留。

來台尋職規定鬆綁方面，外國專業人才也可申請尋職簽證，一次6個月，有工作經驗者須出示來台前聘僱薪資約47971元以上證明，無工作經驗者，由教育部研提相關要件，例如須畢業自全球排名前500名院校畢業。未來各部會將在Contact Taiwan網站名額資訊，可在此進一步媒合，一旦需再展延6個月不需出境。

國發會人力發展處處長林至美目前累積外國人才來台是3萬2千多人，每年增加500到1000人，其中約一半是技術人才，我國急迫需要人才進來。而實習人才來台93年到目前為止約2300多人，近幾年有增加，未來申請實習簽證名額會逐年公告，按市場人才需求去檢討，初步一年約幾百人先試水溫。

(工商)