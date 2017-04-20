WHA邀情函？ 外長李大維二度稱「非常不容樂觀」

外交部長李大維（右）今頒贈「大綬景星勳章」予巴拿馬共和國大使馬締斯（左）。（記者陳建瑜攝）

目前台灣尚未收到今年世界衛生大會（WHA）邀請函。外交部長李大維表示，整個WHA發展的確「非常不容樂觀」；很多事情我們友邦也都是「鴨子划水」，因為有些事情「高調並不見得有好處」。

今年世界衛生大會（WHA）網路截止日期為5月8日，李大維說，目前為止沒有收到請帖，前景實在不容樂觀，但是我們總是會爭取到最後一刻。

對於友邦協助情況，李大維指出，我們了解的是，很多事情友邦也都是「鴨子划水」，因為有些事情「高調並不見得有好處」，低調做希望能夠有所貢獻，當然結果如何，應該很快也都知道了。

(旺報)