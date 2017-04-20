楊梅老翁駕駛代步車迷路 窩心警送上反光背心

桃園市楊梅區葉姓老翁20日早上獨自駕駛電動代步車迷路，警方協助後還贈送反光背心。(賴佑維翻攝)

桃園市楊梅區葉姓老翁20日早上獨自駕駛電動代步車從楊梅市區至新屋區訪友，不料因走錯道路迷路，楊梅警分局埔頂派出所員警發現後請老翁的兒子前來領回。

警方還發現老翁的代步車後方完全沒有反光標記，擔心上路發生危險，隨即用伸縮反光背心套用在老翁的電動代步車上，讓老翁看了相當開心，稱讚車子變亮了，也更加好看。

(中時)