女騎士被狗咬傷扮柯南 找到飼主

歐姓女機車騎士，去年6月間經過沙鹿區光華路一處鐵皮屋旁被一隻黑狗咬傷，歐女為了揪出飼主，自扮柯南四處訪查，鐵皮屋陳姓屋主雖辯稱：「應該是被流浪狗咬傷」，且否認養狗，但歐女會同警方到場，發現屋內有狗吠聲及黑狗身影，檢方認為陳男涉嫌過失傷害罪，起訴他。

起訴書指出，歐女於去年6月晚間6時多，騎機車經過沙鹿該處鐵皮屋，突然一隻黑狗竟往機車方向衝來，緊緊咬住歐女左小腿，她趕往醫院看診，發現左小腿後側4處各長2公分、深1公分，左小腿前側則有1處長2公分、深1公分裂傷，左小腿總共15處小撕裂傷及刮傷等。

當晚9時多，歐女又重返現場，到鐵皮屋敲門尋訪，當時陳姓屋主脫口而出：「可能是狗從圍籬旁的漏洞鑽出去」，但又否認自己有養狗。

歐女不死心，又四處訪查後，再會同員警到該鐵皮屋蒐證，從細縫中看到有黑狗在鐵皮屋庭園內窺視，且狂吠不停。

檢方偵辦時，陳男表示鐵皮屋及附近土地是他的，但說自己並沒有養狗，咬傷歐女的應該是流浪狗；檢方不採信，仍依過失傷害罪嫌起訴他。

(中時)