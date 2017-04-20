籃球》潘仁德赴澳門執教兩年半 生活相當愜意

前SBL球員潘仁德(後排右四)，兩年半前赴澳門執教，幫助俱樂部球隊拿到去年聯賽總冠軍。(潘仁德提供)

還有人記得曾經幫助台灣啤酒奪得3次SBL超級籃球聯賽總冠軍的「小飛俠」潘仁德嗎？當年主打後衛、帥氣十足的他，如今已在澳門執教俱樂部球隊兩年半了，洗盡鉛華的小潘，沒有年輕時的傲氣，多了樸實氣質，但仍關心台灣籃壇發展。

現年38歲的潘仁德，高中打苗栗高商，大學打台灣體院，2003年SBL開打第一年就效力於台灣啤酒，打了9個球季，場均3.55分、0.96籃板、0.44助攻，2014轉任球隊助理教練，2015年在朋友介紹下離開台灣啤酒，隻身來到澳門開創個人生涯第二春。

潘仁德笑笑表示，「當初澳門這邊是希望我幫他們介紹一位教練，當下我反問說我可以嗎？就這樣因緣際會下來到這個賭城之都。」

潘仁德說，雖然待遇不錯，但一開始住在小套房內很不習慣，而且開車和吃飯的花費太高，1年後就決定不開車，進出都是搭便捷的公車，而且搬到球隊附近的兩房一廳與女友一起住(房租1萬澳們幣，球隊有幫忙負擔)，平日閒暇時還可以自己開火，省下不少開支，目前除了指導俱樂部外，還兼任澳門大學附屬中學。

「澳門蛋」是澳門舉辦2005年東亞運動會的籃球館，擁有超過1萬個觀眾席，然而澳門蛋卻不對外開放，只提供澳門國家隊練習，導致8支俱樂部球隊都只能四處租借場地練習。

潘仁德表示，由於可以練習的場地不多，俱樂部幾乎每天只能在晚上練習一次，白天完全屬於自己的時間，直到傍晚到場館就可以，生活過得很愜意，偶爾還可以與女友去香港玩玩，已完全融入這裡的生活。

(中時電子報)