通緝男睡土地公廟 警方逮正著

24歲林姓男子到平鎮區1間土地公廟內躲避警方追查，但仍難逃法網，遭警方逮捕。(賴佑維翻攝)

遭桃園地方法院檢察署發布2案毒品通緝的24歲林姓男子，到處躲避警方查緝，2天前躲到平鎮區中興路平鎮段某間土地公廟躲藏，林嫌心想廟內除了可以盥洗外，還能求得土地公保佑，不被警方逮捕，但林嫌還是在睡夢中被警方搖醒，通緝身份曝光，依法送辦。

平鎮警分局平鎮派出所長石家榕表示，24歲的林姓男子，去年10月間及今年3月間，分別犯下毒品案，但林姓男子2次都棄保潛逃，為此桃園地方法院檢察署對林男發布2案毒品通緝。

林男知道自己被通緝後，連楊梅區的住家及中壢區的租屋處都不敢回去，每天都開著車到處向親友求援，但時間久了親友都漸漸疏遠他，林男無處可去，在2天前躲到平鎮區中興路平鎮段的土地公廟旁躲藏。

林男發現這間土地公廟剛剛整修好，且廟旁的公廁也很新，盥洗都沒有問題，加上土地公神力庇佑，一定不會被警察抓到，林男選定躲藏地點後，白天持續開車四處找人借錢，晚上則躲回廟旁睡覺、梳洗，但20日上午9時許，林男正在車內睡覺，一動也不動，早起的香客還以為出了什麼事，急忙報警。

員警到達現場時，立即打開車門叫喚林男，林男睜開眼睛看到警察魂都飛了，員警見林男沒事後，查詢林男身份，一查竟有2案毒品通緝，當場將林男逮捕。

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(中時)