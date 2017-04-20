戶外教學 中市特教親師生遊麗寶

台中市政府教育局20日在麗寶樂園，舉辦106年度「點燈之愛」特教親師生戶外教育活動，大家點燃大愛心燈，象徵把愛傳遞到社會每個角落氣氛溫馨。（陳世宗翻攝）

教育局邀請1300多位特教親師生遊樂園、體驗趣味遊戲。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局20日在麗寶樂園舉辦106年度「點燈之愛」特教親師生戶外教育活動，邀請1300多位特教親師生遊樂園、體驗趣味遊戲。副市長林依瑩出席同樂，一同在老師帶領下唱跳氣氛歡樂；林依瑩說，希望明年繼續舉辦，更歡迎大家一起參加台中世界花卉博覽會。

今日戶外教學活動參與師生相當興奮，在老師帶領下，先進行活力十足的暖身操，還有最受小朋友歡迎的卡通「妖怪手錶」主題曲帶動唱。林依瑩在教育局副局長許春梅陪同下出席，特教生獻上手做卡片，讓林依瑩相當感動。大家一起點燃大愛心燈，象徵把愛傳遞到社會每個角落氣氛溫馨。

市議員陳本添、立法委員江啟臣服務處代表及市議員張瀞分服務處代表也共襄盛舉。陳本添表示，歡迎大家來后里，市府已在麗寶樂園舉辦兩次戶外教學活動，感謝麗寶樂園支持，希望大家都能有美好的一天。

林依瑩表示，麗寶樂園是許多小朋友心中的「台中迪士尼」，特殊教育的孩子走出戶外相當不容易，教育局用心舉行戶外教學活動，讓孩子有不同的生活體驗，感受到生活也能一樣精采豐富；明年台中市將舉辦世界花卉博覽會，9月試營運，邀請大小朋友一起來參加。

林依瑩說，看到孩子純真笑容感到相當感動，自己也很開心能一同參與活動，現代人往往不太會珍惜周遭的簡單美好事物，但對身障孩子跟家長而言，卻相當難得，會很珍惜並用心參與，今天的活動安排，對家長、老師及孩子別具意義。

今日在園區內安排許多適合特教生的分站教學活動，包括「籃球九宮格」、「我是神射手」、「觸覺按摩我最行」、「瘋狂購物樂」、「天才小釣手」等五站，讓特教生可藉此進行大肌肉與小肌肉活動的舒展，體驗難忘的學習歷程，並留下歡樂美好的回憶。未來教育局將持續舉辦適合特教班親師生互相交流的相關活動，讓特教生能夠多走出戶外。

(中時)