龍潭亂丟廢棄油桶 警方迅速偵破

桃園市龍潭區日前遭棄置大量油桶，警方迅速偵破。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區五福街262巷底產業道路公有空地日前遭棄置廢棄油桶汙染環境，警方獲報後展開調查，發現45歲王姓男子涉有重嫌，警方上門後王男坦承犯案，訊後全案依廢棄物清理法案移送桃園地方法院檢察署偵辦。

王姓男子說，原本廢油泥鐵桶放在八德區租來的空地，因為租約到期，才會雇工將廢油泥鐵桶找地方丟棄。桃園市環保局表示，全依移送偵辦，要求王嫌妥善清除，更將對其求償所有衍生的清理費用。

(中時)