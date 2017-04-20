繼任人選？ 巴拿馬大使：台灣很快收到通知

巴拿馬駐台大使馬締斯接受外交部長李大維頒贈「大綬景星勳章」後受訪。（記者陳建瑜攝）

巴拿馬駐台大使馬締斯月底將返國接任巴拿馬社會保險局局長，此前因巴拿馬未宣布繼任大使人選，引發外界揣測。馬締斯今受訪時表示，目前巴國政府還沒有任命，但應該「非常快就會接到正式通知」，他也不太方便透露「他的姓名」。

馬締斯上午與總統蔡英文見面，中午則接受外交部長李大維頒贈「大綬景星勳章」。他會後接受媒體訪問時指出，他在台灣的經驗非常豐碩，可以說是滿載而歸，不論是在文化、人文領域，台灣人民情感非常深厚，都是讓他非常景仰。

對於巴國駐台大使繼任人選，馬締斯說，目前還沒有任命，但是應該非常快就會接到正式通知，就他本人現在職位也不太方便透露他的姓名；他重申，在外交慣例上，國家有一定相互尊重，在還沒公開之前要適當保密。

馬締斯強調，他再次代表巴拿馬政府重申兩國邦誼非常穩固，而且不會改變。

(旺報)