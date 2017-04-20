李亞鵬開遊艇趴 嫩妹摟腰他嚇到彈開
天后王菲2003年閃電宣布與李亞鵬離婚，近來李亞鵬傳有意二婚，他不否認且語帶玄機表示「反正會有那麼一天的」，今(20日)便被陸媒爆料他揪男性好友與幾位嫩妹共遊三亞開遊艇趴，但或許仍未出現真命天女，媒體直擊影片中，嫩妹數次主動緊黏摟腰，李亞鵬都急忙彈開，似乎有意避嫌。
據《名偵探趙五兒》報導，李亞鵬最近與幾名友人同遊三亞，第一天先是出現一名白衣女子主動勾他手，他下秒火速抽開，之後又出現另一名女子摟腰，他也急忙閃開，最後將兩位女子送上車回飯店，他自己則搭飯店的高爾夫球車回去，似乎有意和幾位女性友人保持距離。
第二天，李亞鵬與朋友坐上遊艇開趴，前一晚的白衣女子便坐在他身邊，和李亞鵬有說有笑，第三天旅行結束，李亞鵬與白衣女子刻意分開離去，疑似為防同框被拍，對此，網友則表示：「黃金單身漢的生活，羨慕」、「從動作上，李亞鵬好像在躲」、「覺得他人很好，希望可以找到自己的幸福吧」。
(中時電子報)
關鍵字：李亞鵬
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