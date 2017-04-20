經濟部長李世光籲各部會認購綠電

行政院發言人徐國勇表示，經濟部長李世光在會中提出臨時動議，「希望相關部會首長跟官員努力推動認購綠電」，至於如何推動，徐國勇說，這屬於鼓勵性質，鼓勵個人及家庭認購綠電。

行政院長林全今天在院會中聽取經濟部報告「綠能科技產業創新推動方案進度及成果」，政府規劃以國內再生能源需求為基礎，引進國內外大型投資，培植綠能新興產業，創造在地就業機會，估計2025年可促進3.2萬人就業；估計114年當年度產值5031億元，105至114年累積投資額1萬8175億元，環境面方面，屆時再生能源占比達20%。

林全聽取報告後裁示，由綠能科技產業推動中心確實掌握計畫時程，全力推動各項綠能軟硬體建設，其中特別是沙崙綠能科學城，希望能夠做為我國綠能發展指標示範平台。有關綠色能源使用，在電業法通過後，已推行綠色電價制度，請經濟部持續推動，使一般民眾和企業瞭解可自由認購綠色電力，也請相關部會加強宣導。

至於公股機構如何協助綠電發展，國庫署長阮清華表示，目前公股行貸款給再生能源相關投資及購買設備已達7793億元，未來如果能建立第三方認證機制，讓銀行了解投資綠電保證收益及風險，會介入公股行庫協調，使行庫勇支持參與綠能投資。

(工商)