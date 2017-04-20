史耐德、鄭凱文逐出場 馮勝賢：裁判會檢討
中信兄弟美籍教頭耐德與投手鄭凱文，19日因 不滿主審好壞球判決，遭主審驅逐出場，中華職棒聯盟秘書長馮勝賢20日表示，聯盟會就主審的進場時進時機進行檢討。
馮勝賢表示，他都全程看到19日這起爭議過程，除了會對總教練與球員懲處，為了執法更進步，裁判也會進行檢討與改善，以避免類似情事再次發生。
他指出，主審站在本壘區一樣也可以進行警告，也許如此就不會有接下來的事情發生，檢討時會聽取專家建議及意見。
10日中信兄弟對統一獅3局上2出局一、二壘有人，中信投手鄭凱文對朱元勤外角邊邊角角的球，主審吳家維判壞球，鄭凱口中念念有詞，並把球丟出來，再用右手把球拍落在地上，主審吳家維上場關切，主審警告後將其驅逐出場，引起史耐德不滿向吳家維抗議，兄弟教練團也到場內，裁判則拉住吳家維避免發生衝突。
當史耐德被趕出場時，鄭凱文氣憤將球丟向三壘的統一獅觀眾席，再被三壘審驅逐出場。
(中時電子報)
關鍵字：主審
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