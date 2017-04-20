MLB》柯蕭賞洛磯10K復仇 葛倫基悲情完投敗
柯蕭(Clayton Kershaw)今在道奇主場面對洛磯，總算找回賽揚身手，先發7局，被敲5安，失2分，狂飆10次三振、1保送。道奇終場4比2擊敗洛磯，柯蕭摘下本季第3勝(1敗)，自責分率降到2.54。柯蕭上次作客洛磯，在「打擊天堂」被敲3轟，投6局失4分，苦吞首敗。今總算一雪前恥。
響尾蛇賽揚強投葛倫基(Zack Greinke)，今面對教士，前7局都無失分，但8局下被游擊手艾巴(Erick Aybar)敲陽春炮，終場響尾蛇0比1輸球。葛倫基本季投的跌跌撞撞，賽前自責分率超過4，今苦吞第2敗(1勝)。教士查辛(Jhoulys Chacin)先發8局，只被敲3安，無失分，摘下第2勝(2敗)。
(中時電子報)
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