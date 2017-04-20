生育率1.1拉到1.6 衛福部長陳時中：至少10年

衛福部長陳時中認為，要將生育率從1.1拉到1.6，估計要10年的時間。（倪浩倫攝）

我國去年生育率僅1.1，慘居全球倒數，衛福部日前也成立「少子化辦公室」來因應，並喊出要把生育率從1.1拉到「合理」的1.6，最終目標為「理想」的2.1，但並未明確訂出目標達成時限。衛福部長陳時中今首度鬆口，要將生育率拉到1.6，「估計要10年的時間」。

立院衛環委員會今就「少子化辦公室政策目標設定及分工規劃進度」邀衛福部長報告並備質詢。但報告內容並未提到「提高生育率」的達成期限，讓多名立委質疑內容空泛、無具體內容。時代力量立委洪慈庸則在質詢時問到，衛福部是否研究過，要將生育率從1.1提升到1.6 ，需要多久的時間。

陳時中表示，生育率何時能夠達到1.6，衛福部尚未有確切數字，但坦言「估計要10年的時間」。

綠委鍾孔炤詢問，前衛福部長林奏延曾提出「6歲以下國家養」的想法，盼能國人生育意願，該觀念是否正確？陳時中回應，林奏延這個將孩子視為「國家財、公共財」的觀念「是對的」，但此舉牽涉的範圍很大，且就財務方面「並不可行」。

(中時)