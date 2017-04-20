假借自拍神器以物易物騙相機 遭判刑
號稱「自拍神器」的數位相機超夯，19歲高姓女子在網路購物平台，假借出售或以物易物方式交換自拍神器，在不到半年內輕易騙到5部市價1萬7千至3萬不等數位相機，台中地院依詐欺罪判處1年6月徒刑，其中6月得易科罰金。
判決書指出，高女（另案在少輔院執行中）於前年11月還未成年時，在「旋轉拍賣」網站上，刊登想出售或交換市價3萬元、CASIO品牌紫色TR60相機，張姓女子信以為真，表示有該品牌型號粉紅色相機可交換，但將相機寄出後，只換得高女寄來的1只低價束口袋，才發現高女提供的是假資料，完全是「查無此人」。
之後，高女見何姓女子在同一拍賣網站，以2萬6千元要出售同款的CASIO品牌TR60相機，連繫對方佯稱要購買，後雙方協議由高女以CASIO品牌桃色TR35相機1台，再補差額2千元交換，何女依約寄出相機，卻收到低價化妝棉1盒。
高女又在「蝦皮拍賣」網站上，發現葉女要以2萬1500元出售CASIO品牌TR50相機1台，主動與葉女聯繫，自稱是3C公司人員要蒐購該相機，還表示要估價後付款，葉女依約寄出相機，才發覺上當。相隔2個月後，林女也遭高女以相同手法騙走CASIO品牌TR15相機1台。
被害人遍及台北市、新北市、高雄市等，共有5人受害，高女坦承犯行，台中地院依詐欺罪判處1年6月徒刑，其中6個月得易科罰金。
(中時)
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