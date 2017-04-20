NBA》少了杜蘭特 勇士還是大勝拓荒者29分

杜蘭特再次受傷缺陣，史提芬柯瑞依舊帶領勇士在主場擊潰拓荒者，系列賽2比0領先。(美聯社資料照)

雖然杜蘭特在季後賽首戰就拉傷左小腿，進入逐日觀察名單，第二戰只能壁上觀，總教練科爾表示有可能第三戰也無法上場。但兵多將廣的勇士，20日還是在浪花兄弟史提芬柯瑞與克雷湯普生帶領下110比81大勝拓荒者29分，系列賽2比0。

勇士首節就打出33比17攻勢，取得16分領先優勢，第二節拓荒者反擊，一度追至4分落後差距，但勇士替補悍將威斯特與麥基連續在禁區內得逞，穩住領先局面，第三節再發動28比12攻勢，徹底打爆敵軍，輕鬆拿下2連勝。

勇士各項攻守統計數據都比拓荒者來得出色，幾乎是兵不血刃的就將勝利拿到手，史提芬柯瑞19分、6籃板、6助攻、4抄截，克雷湯普生16分，麥基15分，克拉克13分，帕楚利亞10分。

拓荒者兩大主將利拉德與麥科倫嚴重失常，利拉德17投5中只得12分，麥科倫17投4中僅得11分，打完第三節落後25芬之後就決定棄守，將目標放在接下來回到波特蘭的兩場比賽。

(中時電子報)