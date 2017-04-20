學長挖糞抹學弟嘴還錄影 校方：應該不是霸凌
台南市某私立中學日前傳出疑似學長霸凌學弟事件，一名高三生利用音樂會時間，將國三生騙到福利社前，竟然到廁所中挖糞，硬是抹在被蒙上雙眼的國三學弟嘴上，還錄下過程PO網，噁心過程令人傻眼。校方當天得知此事，請來雙方家長了解狀況，被欺侮一方家長動怒，一度欲動手打人，後來才認出雙方是遠房親戚；校方指出，兩人是透過網路認識，在校內也是球友，之前感情不錯，是否發生過不快，才做出這樣超過的惡作劇，校方表示還要再了解，但應該不是霸凌。
據了解，最近3天是該校音樂會，學生能在校自由活動，18日當天下午這位高三生與幾位朋友，將這位國三生帶到福利社前，用毛巾蒙上雙眼，再到馬桶中用湯匙挖出糞便，塗在這名學弟嘴上，國三生被異味嚇到，扯下毛巾狂擦嘴，圍觀學生還在一旁訕笑，甚至比出勝利手勢，整個過程還被用手機錄下上傳，有人看不過去報告校方，才被發現。
校方當天即向教育局通報，並請來雙方家長了解狀況，國三生家長到場一度動怒想出手毆打高三生，被在場教官、老師制止，國三生的外公認出對方家長是遠房親戚，學長學弟其實是表兄弟，在口頭訓誡高三生後，雙方決定不追究；當天晚間高三生也錄製一段道歉影片，上傳自己臉書。
該校校長表示，經初步了解，兩人是球友，除了在校就是透過臉書互動，但感情還不錯，但之前似乎在網路上有爭執，才導致此事發生，由於兩位都是考生，輔導室也介入處理，了解事情發生的動機，目前兩人的情緒都算穩定。
(中時)
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