3嫌持毒拒檢 七堵上演警匪追逐戰

警方追捕嫌犯過程中，嫌犯將車開上人行道，險象環生。（張穎齊翻攝）

警方在新台五路成功逮捕通緝犯。（張穎齊翻攝）

嫌犯車上藏有兩把武士刀。（張穎齊翻攝）

員警在壓制嫌犯過程中，左手多處擦傷。（張穎齊翻攝）

光天化日持毒拒檢，基隆七堵上演警匪追逐戰！今早7時許，警方在七堵區明德一路發現3名有毒品、竊盜前科的通緝犯，警匪隨即展開5公里的追逐戰，警方最終在新台五路成功攔阻嫌犯，並下車掏槍逮捕、壓制嫌犯，隨後發現嫌犯車上竟藏有30公克安非他命和兩把武士刀。

今天上午7時許，警方發現一名34歲的林姓通緝犯準備上車離去，員警立刻上前嚇阻，林男立即和車上的43歲鄭男、56歲陳男開車逃逸。警車沿著明德一路追逐了5公里，途中嫌犯還把車開到人行道上，差點波及無辜民眾，最後在新台五路、東亞貨櫃附近成功逮捕。

警方表示，3名通緝犯均有竊盜、毒品前科，今早陳男和鄭男正準備接林男前往台北，林男發現被警方盯上，立刻關上車門逃逸，追捕過程險象環生，一直到警方下車掏槍嚇阻並壓制，嫌犯才束手就擒，但壓制嫌犯過程導致一名員警左手出現多處擦傷。

警方也在嫌犯的車輛上發現30克安非他命和兩把武士刀，鄭男遂承認持有毒品，警方研判3名通緝犯應是正準備去台北從事違法勾當，警方依毒品罪將鄭男移送基隆地檢署，林男被帶回基隆地檢署歸案，至於陳男因沒有實際犯行，驗尿後請回。

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(中時)