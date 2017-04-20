3嫌持毒拒檢 七堵上演警匪追逐戰
光天化日持毒拒檢，基隆七堵上演警匪追逐戰！今早7時許，警方在七堵區明德一路發現3名有毒品、竊盜前科的通緝犯，警匪隨即展開5公里的追逐戰，警方最終在新台五路成功攔阻嫌犯，並下車掏槍逮捕、壓制嫌犯，隨後發現嫌犯車上竟藏有30公克安非他命和兩把武士刀。
今天上午7時許，警方發現一名34歲的林姓通緝犯準備上車離去，員警立刻上前嚇阻，林男立即和車上的43歲鄭男、56歲陳男開車逃逸。警車沿著明德一路追逐了5公里，途中嫌犯還把車開到人行道上，差點波及無辜民眾，最後在新台五路、東亞貨櫃附近成功逮捕。
警方表示，3名通緝犯均有竊盜、毒品前科，今早陳男和鄭男正準備接林男前往台北，林男發現被警方盯上，立刻關上車門逃逸，追捕過程險象環生，一直到警方下車掏槍嚇阻並壓制，嫌犯才束手就擒，但壓制嫌犯過程導致一名員警左手出現多處擦傷。
警方也在嫌犯的車輛上發現30克安非他命和兩把武士刀，鄭男遂承認持有毒品，警方研判3名通緝犯應是正準備去台北從事違法勾當，警方依毒品罪將鄭男移送基隆地檢署，林男被帶回基隆地檢署歸案，至於陳男因沒有實際犯行，驗尿後請回。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。