陸一帶一路教育成果 與46國學歷互認

大陸教育部19日公布一帶一路教育行動取得的先期成果和未來的行動規畫，與46個國家和地區簽訂了學歷學位互認協議；經審批的各類中外合作辦學共有2539個。

在加強政策溝通方面，先後與46個國家和地區簽訂了學歷學位互認協定。其中，一帶一路國家24個，包括中東歐8國（波蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、捷克）；東南亞5國（泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、印尼）；中亞5國（哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯坦、烏茲別克斯坦、亞美尼亞）；獨聯體3國（俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯）；南亞1國（斯里蘭卡）；東亞1國（蒙古）；北非1國（埃及）。

在促進沿線國家語言互通方面，大陸教育部國際司與北京外國語大學簽署合作協定，支持該校通過引進國外師資、公派留學、與國外大學開展合作等多種方式，使該校開設的外國語言專業在2018年達到94種，實現外語專業設置全覆蓋。

在實施絲綢之路留學推進計畫方面，實施《留學行動計畫》，2016年共選拔226名國別區域研究人才赴34個國家，選派908名涉及37門的非通用語種人才出國培訓進修。

在實施絲綢之路合作辦學推進計畫方面，一是中外合作辦學水準穩步提升，已進入提質增效、服務大局、增強能力階段。截至目前，經審批的各類中外合作辦學共有2539個。其中，本科以上層次專案和機構1248個，高職高專層次專案和機構928個。推動了一批示範性高水準中外合作辦學項目，包括深圳北理莫斯科大學、浙江大學愛丁堡聯合學院等15個中外合作辦學機構，57個合作辦學項目。

二是境外辦學穩妥推進。截至2016年，大陸大學已在境外舉辦了4個機構和98個辦學項目，分布在14個國家和地區，大部分在一帶一路沿線地區。4個機構分別是老撾蘇州大學（2011年批復設立）、廈門大學馬來西亞分校（2013年批復設立）、雲南財經大學曼谷商學院（2013年批復設立）、北京語言大學東京學院（2014年批復設立）。

(旺報)