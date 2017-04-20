雲林縣產銷履歷 家畜行政檢查全國第一

雲林縣的畜禽場近3000場，105年度自辦轄內畜禽屠宰加工業者進行抽檢近1200件，產品檢驗結果均符合標準，受畜禽屠宰加工業者好評，榮獲農委會「產銷履歷家畜行政檢查」業務全國第一名成績。

雲林縣不僅畜牧場多，畜禽屠宰及加工業者20、30家，畜禽產品及加工產品產量全國首位，為維護肉品從源頭生產製作到民眾家中餐桌的安全健康，雲縣府自103年度起縣府自辦雲林縣安全畜禽產品檢驗計畫，針對轄內畜禽屠宰加工業者之來源肉品進行抽檢。

農業處長張世忠表示，縣府輔導畜禽產業績效卓著，也顯示業者安全生產觀念紮根，未來將持續自辦補助協助畜禽場改善減廢設施及鼓勵轄內加工廠落實自主檢驗，也會積極執行農委會各項補助及查核計畫。

農業處呼籲，今年度畜禽產業減廢設施補助受理至4月28日止，相關申請資訊請洽農業處畜產科（05-5522525）或各地公所農業課。

(中時)