大陸近五成網友 認同衡水教育模式

《新京報》報導，連日來，衡水第一中學平湖學校在浙江落戶辦學一事，在輿論場中掀起軒然大波。浙江省教育廳處長和衡水第一中學副校長隔空喊話，展開了一場關於素質教育與應試教育的激烈爭辯；從而也引出了諸如衡水中學跨地區「開分號」是否合法合規，是否涉嫌擾亂招生秩序、破壞區域教育生態平衡等諸多問題。《新京報》與清研智庫就衡水中學「開分號」事件展開調查，發現大陸近五成網友認同衡水教育模式。

家長為何愛衡水中學？《新京報》調查顯示，近五成網友認同衡水中學的教育模式；超四成的人認為，如果有適齡的孩子，會將其送進衡水中學。

《新京報》評論員陳媛媛表示，多年來，衡水中學儘管飽受爭議，卻也一直在創造高考奇蹟，動輒包攬河北省文理科前幾名。從調查結果來看，這麼多人倒向衡水中學，當然不能說是素質教育的失敗，但也要看到這背後巨大的市場訴求，看到家長與學生對進入北大、清華等名校的渴望。

站在家長角度，都希望孩子學習輕輕鬆鬆；但無可否認，孩子努力幾年考上985、211大學，未來進入社會之後的起點、資源都會遠遠高於同輩人。家長的選擇更多是無可奈何與尋求一勞永逸。

素質教育固然看上去很美，但在高考指揮棒下，其優勢往往無法展示；自主招生固然美好，但頻頻爆出的招生醜聞，已讓其權威性大打折扣。這種現實語境下，高考的錄取，也被視為目前社會所能達到的最大公平。所以，從這個角度看，除了批評衡水中學擾亂地方教育生態、過分強調應試教育外，最不該忽視的是衡水中學的形成土壤。

(旺報)