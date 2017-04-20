廣州刷臉自拍 解決身份證冒用問題

大陸廣州推手機自拍辨識系統，「微警認證APP」，只需開通一次身份證網路應用功能，今後即可在辦理需要實名認證的各類業務時，實現遠端線上即時驗證，即使在沒有帶身份證的情況下，也能輕鬆證明「我就是我」。

「微警認證APP」，解決身份證被冒用盜用的問題，即使別人拿了你的身份證去辦業務，也會因人、證不一起不了作用。微警認證機制由廣州南沙警方構建完成，並於近日成功運行。

廣州市民只需下載「微警認證APP」，通過身份驗證進行註冊，完成掃碼認證，輕鬆刷臉自拍，即可當面向對方表明個人身份。連快遞、門禁系統都可使用，更快速的確認身分，保護人身財產安全。

(旺報)