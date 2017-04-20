區長河邊說書 暢談後現代淡水
淡水區長化身說書人！位於淡水殼牌倉庫的藝舫人文藝術空間，本周五晚間7時將舉辦「河邊說書x淡水x講古首部曲」，邀請淡水區長巫宗仁講述後現代淡水故事，藉由探討歷史、文化資產、古蹟活化、現代化發展等多元面，引領聽眾鑑往知來，認識後現代的新淡水。
淡水區長巫宗仁表示，淡水擁有超過400年歷史，在豐富的歷史文獻、古蹟及新舊文化產物中，希望淡水人一同反思「淡水在地的東西是什麼」，認識其背後的故事，進而探討後現代的淡水如何透過創意、創新和現代化導覽服務等，活化在地文史、賦予新生命。
藝舫負責人李姵蓁表示，河邊說書系列活動21日為最後一場，將於晚間7時在淡水殼牌倉庫的藝舫人文藝術空間舉行，活動免費入場，歡迎喜愛淡水的民眾一同來聆聽、體會屬於淡水的味道與記憶。
(中時)
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