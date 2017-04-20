台灣少子化危機 藍委呼籲借鏡國外策略

我國去年生育率僅1.1，慘居全球倒數。國民黨立委陳宜民（見圖）20日在立 法院社會福利及衛生環境委員會質詢指出，衛福部雖成立少子化辦公室，但提出的策略都是本來就在 實施的方法，老掉牙又沒新梗，而且短期內看不出明顯效果，呼籲應借鏡國外的生子策略來催生，並 從友善的職場、薪資等問題一併改善。對此，衛福部長陳時中答詢表示，少子化問題的確關乎較年輕 族群的生育意願，因此不排除以更多元的方式，如在網路活動中蒐集民眾的問題與意見。（劉宗龍攝 ）

我國去年生育率僅1.1，慘居全球倒數。國民黨立委陳宜民（見圖）20日在立 法院社會福利及衛生環境委員會質詢指出，衛福部雖成立少子化辦公室，但提出的策略都是本來就在 實施的方法，老掉牙又沒新梗，而且短期內看不出明顯效果，呼籲應借鏡國外的生子策略來催生，並 從友善的職場、薪資等問題一併改善。對此，衛福部長陳時中答詢表示，少子化問題的確關乎較年輕 族群的生育意願，因此不排除以更多元的方式，如在網路活動中蒐集民眾的問題與意見。（劉宗龍攝 ）

我國去年生育率僅1.1，慘居全球倒數。國民黨立委陳宜民20日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢指出，衛福部雖成立少子化辦公室，但提出的策略都是本來就在實施的方法，老掉牙又沒新梗，而且短期內看不出明顯效果，呼籲應借鏡國外的生子策略來催生，並從友善的職場、薪資等問題一併改善。對此，衛福部長陳時中（見圖）表示，少子化問題的確關乎較年輕族群的生育意願，因此不排除以更多元的方式，如在網路活動中蒐集民眾的問題與意見。（劉宗龍攝）

我國去年生育率僅1.1，慘居全球倒數。國民黨立委陳宜民20日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢指出，衛福部雖成立少子化辦公室，但提出的策略都是本來就在實施的方法，老掉牙又沒新梗，而且短期內看不出明顯效果，呼籲應借鏡國外的生子策略來催生，並從友善的職場、薪資等問題一併改善。對此，衛福部長陳時中表示，少子化問題的確關乎較年輕族群的生育意願，因此不排除以更多元的方式，如在網路活動中蒐集民眾的問題與意見。

(中時)