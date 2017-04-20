驅逐出場＋丟球至看台 鄭凱文可能遭「2罰2禁」
中信兄弟教頭史耐德與投手鄭凱文19日因抗議主審好球帶，遭驅逐出場，2人確定罰款1萬元，至於禁賽場數，聯盟秘書長馮勝賢俟參考懲處報告後再行決定。
按聯盟規章規定，凡遭裁判驅逐出場將處以1萬元罰款，至於禁賽部分，馮勝賢表示，聯盟內部會先作懲處報告，然後再考量球員及教練當時的情緒狀態，再決定要禁賽幾場。
此外，鄭凱文當天有把球丟向觀眾席的舉動，依聯盟規章指出，若經聯盟認定非為贈球行為、且造成意外發生時，將處以罰款1萬元，情況嚴重者可處以禁賽1至3場。於此，鄭凱文這起球場事件可能遭「2罰2禁」處分。
(中時電子報)
關鍵字：聯盟
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