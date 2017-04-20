林瑞陽帥兒出道 不靠爸唱進《快男》天津10強
「台灣第一小生」林瑞陽、張庭夫妻長期定居上海，兩人靠美容產業身價暴漲，光是每個月發給員工的薪水就高達13億台幣，而林瑞陽與前妻所生帥兒林禹也很爭氣，近來正式進軍演藝圈，參與今年度的《快樂男聲》（簡稱《快男》），挺進天津區前10強，成為本屆《快男》最受矚目參賽者之一。
林瑞陽與前妻曾哲貞曾有過一段婚姻，兩人育有一子一女，大兒子林禹遺傳了老爸的高顏值，就讀北京電影學院表演系，對演藝圈有興趣，工作由由張庭經紀人幫忙打理，近日網友發現，林禹參賽本年度的《快男》，過關斬將後，成為天津區前10強、總決賽前300強。
182公分的林禹除了有高挑身材外，從個人微博曬出的多張照片中可見他相當喜愛健身，算是「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的標準模特兒身形，而他私下親切、害羞的大男孩性格也相當受到粉絲喜愛，見微博「2017快樂男聲天津分唱區」大讚他身材，他則逗趣回應說：「赤裸裸的誇，會害羞欸」。
(中時電子報)
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