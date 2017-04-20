陳澄波畫作走進校園 永福國小推跨領域課程
正在總統府展覽的陳澄波畫作，另一套同時在中西區永福國小展出，校方結合閱讀、音樂、美術三領域課程向陳澄波基金會提出申請，獲得青睞，38幅陳澄波複製畫作從4月中旬起至6月12日懸掛在永福館一樓走廊公開展出，校方喜出望外，找來音樂班學生為這場展覽作曲《嘉義街景之曲》。
陳澄波基金會一向推廣校園美育計畫，台南市中西區永福國小日前以音樂、文學閱讀方式，跨領域結合美術畫作展覽，向基金會提出申請，獲得基金會同意策展，陳澄波的複製畫作正有三套在台灣展出，一套在總統府、一套在台北藝術大學、第三套在永福國小，校方為此另規劃一連串的陳澄波系列課程。
永福國小中、高年級學生日前先閱讀「供桌上的自畫像─陳澄波和他的妻子」少年小說，在四年級資優班的情意課程作深度導讀，學生用自己觀點介紹陳澄波故事。
剛參加全國樂曲創作獲亞軍的小六生薛于倩，以展覽其中一幅畫作「嘉義街景」為靈感，創作《嘉義街景之曲》向陳澄波致敬，作為這次校園展覽的主題曲。
永福國小校長莊崑謨認為推廣畫作可有很多種方式，學校打破音樂班只學音樂、美術班只學美術的單一領域教學，將文學、音樂結合美術，不只是單純作畫作展，展覽帶動閱讀、繪畫帶動音樂，在兒童文學月中打造藝文學術平台。
(中時)
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