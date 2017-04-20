蜆精補過頭 精蟲游不動？！
一般人認知得蜆精裡的鋅可以增強男性精蟲活動力，有助於使女性受孕，因此在提槍上陣前都會一飲而盡，但攝取過多，恐導致難以受孕。
依據蘋果日報，日前林口長庚醫院生殖內分泌科尤星策收治一名已婚男性，每日喝超過一瓶蜆精，認為蜆精不但可以增加體力亦可以增強「精」力，卻無法使老婆順利懷孕，經檢查後發現，該名男性的精蟲活動力降低，且精液異常黏稠，精蟲活力下降，判斷是攝取過多的鋅所致。
尤星策醫師表示，任何補品應適量就好，不宜補過頭，而且一般所認為可以增強精力的鋅，尚未有科學證實單一成分的鋅可以幫助精蟲活動力，身體補充過量的鋅會有神經毒性，因此建議含鋅的保健食品適量即可。
男性如有生育問題，尤星策醫師建議前往醫院檢驗精蟲健康程度，若想補充生育相關的保健食品，可向醫師詢求諮詢。
(中時電子報)
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